Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Denmark w Demant wynosi DKK 750K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Demant. Ostatnia aktualizacja: 9/24/2025

Mediana Pakietu
company icon
Demant
Senior Dsp Engineer
Copenhagen , SK, Denmark
Łącznie rocznie
DKK 750K
Poziom
M3
Podstawa
DKK 750K
Stock (/yr)
DKK 0
Premia
DKK 0
Lata w firmie
8 Lata
Lata doświadczenia
8 Lata
Jakie są poziomy kariery w Demant?

DKK 1.06M

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Demant in Denmark wynosi rocznie DKK 873,637. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Demant dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Denmark wynosi DKK 595,170.

