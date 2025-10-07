Katalog firm
Deloitte
  Greater Dublin Area

Deloitte Inżynier Oprogramowania Full-Stack Pensje w Greater Dublin Area

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania Full-Stack in Greater Dublin Area w Deloitte wynosi od €31.7K year dla L1 do €72.9K year dla L3. Medianna pakietu rekompensaty in Greater Dublin Area year wynosi w sumie €66.8K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Deloitte. Ostatnia aktualizacja: 10/7/2025

Średnie Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje ()
Premia
L1
Analyst(Poziom początkujący)
€31.7K
€31.6K
€0
€110
L2
Consultant
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
Senior Consultant
€72.9K
€72.9K
€0
€0
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Pokaż 2 Więcej poziomów
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Deloitte, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania Full-Stack w Deloitte in Greater Dublin Area wynosi rocznie €100,695. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Deloitte dla stanowiska Inżynier Oprogramowania Full-Stack in Greater Dublin Area wynosi €61,497.

