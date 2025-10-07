Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania Full-Stack in Greater Dublin Area w Deloitte wynosi od €31.7K year dla L1 do €72.9K year dla L3. Medianna pakietu rekompensaty in Greater Dublin Area year wynosi w sumie €66.8K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Deloitte. Ostatnia aktualizacja: 10/7/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje ()
Premia
L1
€31.7K
€31.6K
€0
€110
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
€72.9K
€72.9K
€0
€0
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Deloitte, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)