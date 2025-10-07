Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania Backend in India w Deloitte wynosi od ₹853K year dla L1 do ₹1.47M year dla L4. Medianna pakietu rekompensaty in India year wynosi w sumie ₹1.81M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Deloitte. Ostatnia aktualizacja: 10/7/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje ()
Premia
L1
₹853K
₹825K
₹0
₹27.6K
L2
₹1.73M
₹1.66M
₹0
₹71.3K
L3
₹2.5M
₹2.4M
₹0
₹99.1K
L4
₹1.47M
₹1.44M
₹0
₹30K
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Deloitte, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)