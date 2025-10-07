Wynagrodzenie Projektant UX in United States w Deloitte wynosi od $85.6K year dla L1 do $230K year dla L5. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $115K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Deloitte. Ostatnia aktualizacja: 10/7/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje ()
Premia
L1
$85.6K
$85.4K
$0
$208
L2
$108K
$107K
$0
$1.5K
L3
$166K
$147K
$0
$19K
L4
$134K
$118K
$0
$15.9K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Deloitte, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)