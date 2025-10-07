Katalog firm
Deloitte
  • Pensje
  • Księgowy

  • Auditor

  • New York City Area

Deloitte Auditor Pensje w New York City Area

Wynagrodzenie Auditor in New York City Area w Deloitte wynosi od $81.5K year dla L1 do $114K year dla L3. Medianna pakietu rekompensaty in New York City Area year wynosi w sumie $90K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Deloitte. Ostatnia aktualizacja: 10/7/2025

Średnie Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje ()
Premia
L1
$81.5K
$81.5K
$0
$0
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$114K
$109K
$0
$5K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Deloitte, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Auditor w Deloitte in New York City Area wynosi rocznie $160,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Deloitte dla stanowiska Auditor in New York City Area wynosi $90,000.

