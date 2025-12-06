Katalog firm
Dell Technologies
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Menedżer Konta Technicznego

  • Wszystkie pensje Menedżer Konta Technicznego

Dell Technologies Menedżer Konta Technicznego Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Konta Technicznego in United States w Dell Technologies wynosi od $129K do $176K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Dell Technologies. Ostatnia aktualizacja: 12/6/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$138K - $167K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$129K$138K$167K$176K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 3 więcej Menedżer Konta Technicznego zgłoszeń w Dell Technologies aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

💰 Zobacz wszystkie Wynagrodzenia

💪 Dodaj dane Twoje wynagrodzenie


Harmonogram Uprawnień

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W Dell Technologies, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33.3% uprawnia w 1st-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.3% uprawnia w 2nd-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.3% uprawnia w 3rd-ROK (33.30% rocznie)



Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Menedżer Konta Technicznego oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Konta Technicznego w Dell Technologies in United States wynosi rocznie $176,320. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Dell Technologies dla stanowiska Menedżer Konta Technicznego in United States wynosi $129,200.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Dell Technologies

Powiązane firmy

  • Rackspace
  • CDW
  • Ingram Micro
  • A10 Networks
  • Harmonic
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dell-technologies/salaries/tam.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.