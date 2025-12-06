Katalog firm
Dell Technologies
  • Pensje
  • Inżynier Mechanik

  • Wszystkie pensje Inżynier Mechanik

Dell Technologies Inżynier Mechanik Pensje

Wynagrodzenie Inżynier Mechanik in United States w Dell Technologies wynosi od $98.5K year dla L6 do $225K year dla L9. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $195K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Dell Technologies. Ostatnia aktualizacja: 12/6/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Mechanical Engineer I
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Mechanical Engineer II
L6
$98.5K
$94K
$0
$4.5K
Senior Mechanical Engineer
L7
$117K
$117K
$0
$0
Principal Engineer
L8
$187K
$161K
$10K
$16K
Pokaż 1 Więcej poziomów
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Harmonogram Uprawnień

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W Dell Technologies, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33.3% uprawnia w 1st-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.3% uprawnia w 2nd-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.3% uprawnia w 3rd-ROK (33.30% rocznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Mechanik w Dell Technologies in United States wynosi rocznie $295,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Dell Technologies dla stanowiska Inżynier Mechanik in United States wynosi $190,000.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Dell Technologies

Inne zasoby

