Dell Technologies
  • Pensje
  • Zasoby Ludzkie

  • Wszystkie pensje Zasoby Ludzkie

Dell Technologies Zasoby Ludzkie Pensje

Wynagrodzenie Zasoby Ludzkie in India w Dell Technologies wynosi ₹8.3M year dla L7. Medianna pakietu rekompensaty in India year wynosi w sumie ₹8.88M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Dell Technologies. Ostatnia aktualizacja: 12/6/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
L7
$94.5K
$91.5K
$0
$3K
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Harmonogram Uprawnień

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W Dell Technologies, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33.3% uprawnia w 1st-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.3% uprawnia w 2nd-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.3% uprawnia w 3rd-ROK (33.30% rocznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Zasoby Ludzkie w Dell Technologies in India wynosi rocznie ₹8,303,999. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Dell Technologies dla stanowiska Zasoby Ludzkie in India wynosi ₹1,985,804.

Inne zasoby

