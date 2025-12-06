Wynagrodzenie Inżynier Elektryk in Taiwan w Dell Technologies wynosi od NT$1.43M year dla L6 do NT$2.94M year dla L8. Medianna pakietu rekompensaty in Taiwan year wynosi w sumie NT$2.71M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Dell Technologies. Ostatnia aktualizacja: 12/6/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$46.7K
$46.7K
$0
$0
L7
$ --
$ --
$ --
$ --
L8
$96.2K
$89.1K
$176
$6.9K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
W Dell Technologies, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:
33.3% uprawnia w 1st-ROK (33.30% rocznie)
33.3% uprawnia w 2nd-ROK (33.30% rocznie)
33.3% uprawnia w 3rd-ROK (33.30% rocznie)
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dell-technologies/salaries/electrical-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.