Wynagrodzenie Analityk Danych in United States w Dell Technologies wynosi od $102K year dla L5 do $219K year dla L9. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $150K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Dell Technologies. Ostatnia aktualizacja: 12/6/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Data Scientist I
L5
$102K
$97.4K
$0
$4.7K
Data Scientist II
L6
$130K
$125K
$0
$5.7K
Senior Data Scientist
L7
$130K
$121K
$1K
$7.8K
Principal Scientist
L8
$173K
$154K
$3.6K
$15.9K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Harmonogram Uprawnień

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W Dell Technologies, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33.3% uprawnia w 1st-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.3% uprawnia w 2nd-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.3% uprawnia w 3rd-ROK (33.30% rocznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Danych w Dell Technologies in United States wynosi rocznie $235,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Dell Technologies dla stanowiska Analityk Danych in United States wynosi $153,000.

