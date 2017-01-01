Katalog firm
Główne spostrzeżenia
  Współtwórz coś unikalnego o Delhi Metro Rail Corporation, co może być pomocne dla innych (np. wskazówki do rozmów kwalifikacyjnych, wybór zespołów, unikalna kultura itp.).
    • O

    Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) operates India's largest metro network, providing a world-class travel experience enhanced by modern amenities and innovative technologies.

    http://www.delhimetrorail.com
    Strona internetowa
    1995
    Rok założenia
    13,996
    Liczba pracowników
    $500M-$1B
    Szacowany przychód
    Siedziba główna

