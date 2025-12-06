Katalog firm
Delaware State Jobs
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Asystent Administracyjny

  • Wszystkie pensje Asystent Administracyjny

Delaware State Jobs Asystent Administracyjny Pensje

Średnia całkowita rekompensata Asystent Administracyjny in United States w Delaware State Jobs wynosi od $26.2K do $38.1K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Delaware State Jobs. Ostatnia aktualizacja: 12/6/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$29.8K - $34.6K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$26.2K$29.8K$34.6K$38.1K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 3 więcej Asystent Administracyjny zgłoszeń w Delaware State Jobs aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

💰 Zobacz wszystkie Wynagrodzenia

💪 Dodaj dane Twoje wynagrodzenie


Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Delaware State Jobs?

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Asystent Administracyjny oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Asystent Administracyjny w Delaware State Jobs in United States wynosi rocznie $38,080. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Delaware State Jobs dla stanowiska Asystent Administracyjny in United States wynosi $26,240.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Delaware State Jobs

Powiązane firmy

  • Tesla
  • Apple
  • PayPal
  • Snap
  • LinkedIn
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/delaware-state-jobs/salaries/administrative-assistant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.