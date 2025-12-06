Katalog firm
DeHaat
DeHaat Menedżer Produktu Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Produktu in India w DeHaat wynosi od ₹5.18M do ₹7.36M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w DeHaat. Ostatnia aktualizacja: 12/6/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$67K - $79.4K
India
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$59K$67K$79.4K$83.8K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Produktu w DeHaat in India wynosi rocznie ₹7,361,006. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w DeHaat dla stanowiska Menedżer Produktu in India wynosi ₹5,184,709.

