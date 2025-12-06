Katalog firm
DeHaat
DeHaat Projektant Produktu Pensje

Średnia całkowita rekompensata Projektant Produktu in India w DeHaat wynosi od ₹3.02M do ₹4.29M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w DeHaat. Ostatnia aktualizacja: 12/6/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$39.1K - $46.3K
India
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$34.4K$39.1K$46.3K$48.8K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w DeHaat?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Projektant Produktu w DeHaat in India wynosi rocznie ₹4,291,580. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w DeHaat dla stanowiska Projektant Produktu in India wynosi ₹3,022,765.

Inne zasoby

