Deepgram
Deepgram Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Deepgram waha się od $139,300 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Architekt rozwiązań na dolnym końcu do $172,480 dla Inżynier oprogramowania na górnym końcu.

$160K

Zasoby ludzkie
$143K
Marketing
$155K
Menedżer produktu
$166K

Inżynier oprogramowania
$172K
Architekt rozwiązań
$139K
Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Deepgram to Inżynier oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $172,480. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Deepgram wynosi $154,770.

