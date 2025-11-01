Katalog firm
DataCore Software
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

DataCore Software Inżynier Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in India w DataCore Software wynosi ₹1.82M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w DataCore Software. Ostatnia aktualizacja: 11/1/2025

Mediana Pakietu
company icon
DataCore Software
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Łącznie rocznie
₹1.82M
Poziom
L4
Podstawa
₹1.82M
Stock (/yr)
₹0
Premia
₹0
Lata w firmie
3 Lata
Lata doświadczenia
4 Lata
Jakie są poziomy kariery w DataCore Software?
Najnowsze zgłoszenia pensji
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w DataCore Software in India wynosi rocznie ₹9,020,660. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w DataCore Software dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in India wynosi ₹1,693,942.

Inne zasoby