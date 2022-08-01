Katalog firm
Datacom
Datacom Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Datacom waha się od $39,640 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Analityk cyberbezpieczeństwa na dolnym końcu do $195,975 dla Architekt rozwiązań na górnym końcu.

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $51K
Analityk biznesowy
$99K
Obsługa klienta
$50.3K

Specjalista IT
$95.3K
Kierownik projektu
$84.2K
Analityk cyberbezpieczeństwa
$39.6K
Architekt rozwiązań
$196K
Kierownik programu technicznego
$159K
Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Datacom to Architekt rozwiązań at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $195,975. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Datacom wynosi $89,777.

Inne zasoby