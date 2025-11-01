Databricks Menedżer Programów Technicznych Pensje

Wynagrodzenie Menedżer Programów Technicznych in United States w Databricks wynosi od $244K year dla L4 do $202K year dla L5. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $229K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Databricks. Ostatnia aktualizacja: 11/1/2025

Nazwa poziomu Łącznie Podstawa Akcje (/yr) Premia L3 Technical Program Manager $ -- $ -- $ -- $ -- L4 $244K $160K $68.8K $15.6K L5 Senior Technical Program Manager $202K $166K $18.3K $18.3K L6 Staff Technical Program Manager $ -- $ -- $ -- $ -- Pokaż 2 Więcej poziomów

Najnowsze zgłoszenia pensji

Harmonogram Uprawnień Główny 25 % ROK 1 25 % ROK 2 25 % ROK 3 25 % ROK 4 Typ Akcji RSU W Databricks, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień: 25 % uprawnia w 1st - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 2nd - ROK ( 2.08 % miesięcznie )

25 % uprawnia w 3rd - ROK ( 2.08 % miesięcznie )

25 % uprawnia w 4th - ROK ( 2.08 % miesięcznie )

Jaki jest harmonogram uprawnień w Databricks ?

