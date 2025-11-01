Wynagrodzenie Architekt Rozwiązań in United States w Databricks wynosi od $218K year dla L3 do $474K year dla L7. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $312K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Databricks. Ostatnia aktualizacja: 11/1/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L3
$218K
$137K
$43.7K
$37.3K
L4
$271K
$157K
$73.8K
$40K
L5
$341K
$178K
$121K
$41.7K
L6
$358K
$196K
$115K
$47.6K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Databricks, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)
Uwzględnione StanowiskaZgłoś Nowe Stanowisko