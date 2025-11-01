Katalog firm
Databricks
  • Architekt Rozwiązań

  • Wszystkie pensje Architekt Rozwiązań

Databricks Architekt Rozwiązań Pensje

Wynagrodzenie Architekt Rozwiązań in United States w Databricks wynosi od $218K year dla L3 do $474K year dla L7. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $312K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Databricks. Ostatnia aktualizacja: 11/1/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L3
Solution Architect
$218K
$137K
$43.7K
$37.3K
L4
$271K
$157K
$73.8K
$40K
L5
Senior Solution Architect
$341K
$178K
$121K
$41.7K
L6
Staff Solution Architect
$358K
$196K
$115K
$47.6K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Databricks, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Uwzględnione Stanowiska

Architekt Danych

Architekt Chmury

Architekt Bezpieczeństwa Chmury

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Architekt Rozwiązań w Databricks in United States wynosi rocznie $474,055. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Databricks dla stanowiska Architekt Rozwiązań in United States wynosi $312,000.

