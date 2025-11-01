Databricks Inżynier Oprogramowania Pensje

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in United States w Databricks wynosi od $254K year dla L3 do $1.26M year dla L7. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $252K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Databricks. Ostatnia aktualizacja: 11/1/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom Dodaj wynagrodzenie Porównaj poziomy

Nazwa poziomu Łącznie Podstawa Akcje (/yr) Premia L3 Software Engineer ( Poziom początkujący ) $254K $145K $88.3K $21.1K L4 $413K $177K $217K $18.9K L5 Senior Software Engineer $635K $207K $406K $22.4K L6 Staff Engineer $825K $237K $553K $35.3K Pokaż 3 Więcej poziomów

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Najnowsze zgłoszenia pensji

​ Filtr tabeli Subskrybuj Dodaj Dodaj wynagrodzenie Dodaj wynagrodzenie

Firma Lokalizacja | Data Nazwa poziomu Tag Lata doświadczenia Łącznie / W firmie Całkowite wynagrodzenie ( USD ) Podstawa | Akcje (rok) | Premia Nie znaleziono wynagrodzeń Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Rekrutacja? Stwórz interaktywną ofertę

Harmonogram Uprawnień Główny 25 % ROK 1 25 % ROK 2 25 % ROK 3 25 % ROK 4 Typ Akcji RSU W Databricks, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień: 25 % uprawnia w 1st - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 2nd - ROK ( 2.08 % miesięcznie )

25 % uprawnia w 3rd - ROK ( 2.08 % miesięcznie )

25 % uprawnia w 4th - ROK ( 2.08 % miesięcznie )

Jaki jest harmonogram uprawnień w Databricks ?

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce Zapisz się na zweryfikowane Inżynier Oprogramowania oferty . Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej → Wprowadź swój adres email Wprowadź swój adres email Zapisz się Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Uwzględnione Stanowiska Zgłoś Nowe Stanowisko