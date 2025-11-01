Katalog firm
Databricks
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Prawny

  • Wszystkie pensje Prawny

Databricks Prawny Pensje

Średnia całkowita rekompensata Prawny in United States w Databricks wynosi od $313K do $438K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Databricks. Ostatnia aktualizacja: 11/1/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$339K - $394K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$313K$339K$394K$438K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 3 więcej Prawny zgłoszeń w Databricks aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

💰 Zobacz wszystkie Wynagrodzenia

💪 Dodaj dane Twoje wynagrodzenie

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Databricks, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Prawny oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Prawny w Databricks in United States wynosi rocznie $437,920. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Databricks dla stanowiska Prawny in United States wynosi $312,800.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Databricks

Powiązane firmy

  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Scale AI
  • Carta
  • Tanium
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby