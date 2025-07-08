Katalog firm
DASA
DASA Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w DASA wynosi od $7,744 całkowitej rekompensaty rocznie dla Asystent Administracyjny na dolnym końcu do $100,500 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników DASA. Ostatnia aktualizacja: 10/17/2025

Księgowy
$79.7K
Asystent Administracyjny
$7.7K
Analityk Danych
$34.3K

Information Technologist (IT)
$26.1K
Inżynier Oprogramowania
$101K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w DASA jest Inżynier Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $100,500. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w DASA wynosi $34,334.

