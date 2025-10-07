Katalog firm
D2L
D2L Inżynier Zapewnienia Jakości (QA) Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Zapewnienia Jakości (QA) in Canada w D2L wynosi CA$102K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w D2L. Ostatnia aktualizacja: 10/7/2025

Mediana Pakietu
company icon
D2L
Test Developer
Kitchener, ON, Canada
Łącznie rocznie
CA$102K
Poziom
L3
Podstawa
CA$102K
Stock (/yr)
CA$0
Premia
CA$0
Lata w firmie
5 Lata
Lata doświadczenia
10 Lata
CA$225K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Zapewnienia Jakości (QA) w D2L in Canada wynosi rocznie CA$145,664. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w D2L dla stanowiska Inżynier Zapewnienia Jakości (QA) in Canada wynosi CA$101,554.

