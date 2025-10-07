Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania Full-Stack in Canada w D2L wynosi od CA$71.7K year dla L1 do CA$143K year dla L4. Medianna pakietu rekompensaty in Canada year wynosi w sumie CA$97.8K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w D2L. Ostatnia aktualizacja: 10/7/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje ()
Premia
L1
CA$71.7K
CA$70.4K
CA$308.6
CA$1K
L2
CA$95.7K
CA$91.7K
CA$1.1K
CA$2.9K
L3
CA$97.9K
CA$93K
CA$2K
CA$2.9K
L4
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
