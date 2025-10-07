Katalog firm
D2L
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Inżynier Oprogramowania Full-Stack

  • Canada

D2L Inżynier Oprogramowania Full-Stack Pensje w Canada

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania Full-Stack in Canada w D2L wynosi od CA$71.7K year dla L1 do CA$143K year dla L4. Medianna pakietu rekompensaty in Canada year wynosi w sumie CA$97.8K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w D2L. Ostatnia aktualizacja: 10/7/2025

Średnie Poziom
Dodaj wynagrodzeniePorównaj poziomy
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje ()
Premia
L1
Software Developer I(Poziom początkujący)
CA$71.7K
CA$70.4K
CA$308.6
CA$1K
L2
Software Developer II
CA$95.7K
CA$91.7K
CA$1.1K
CA$2.9K
L3
Senior Software Developer I
CA$97.9K
CA$93K
CA$2K
CA$2.9K
L4
Senior Software Developer II
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
Pokaż 2 Więcej poziomów
Dodaj wynagrodzeniePorównaj poziomy

CA$225K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Najnowsze zgłoszenia pensji
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuj daneZobacz otwarte oferty

Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w D2L?

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Inżynier Oprogramowania oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania Full-Stack w D2L in Canada wynosi rocznie CA$143,131. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w D2L dla stanowiska Inżynier Oprogramowania Full-Stack in Canada wynosi CA$94,137.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla D2L

Powiązane firmy

  • DataCamp
  • BenchPrep
  • Cambium Learning Group
  • Visier
  • Edmentum
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby