CyberArk
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Inżynier Oprogramowania Backend

  • India

CyberArk Inżynier Oprogramowania Backend Pensje w India

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania Backend in India w CyberArk wynosi ₹2.67M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w CyberArk. Ostatnia aktualizacja: 10/7/2025

Mediana Pakietu
company icon
CyberArk
Software Engineer
Hyderabad, TS, India
Łącznie rocznie
₹2.67M
Poziom
Senior Software Engineer
Podstawa
₹2.67M
Stock (/yr)
₹0
Premia
₹0
Lata w firmie
2 Lata
Lata doświadczenia
6 Lata
Jakie są poziomy kariery w CyberArk?

₹13.98M

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W CyberArk, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania Backend w CyberArk in India wynosi rocznie ₹6,071,925. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w CyberArk dla stanowiska Inżynier Oprogramowania Backend in India wynosi ₹2,960,608.

Inne zasoby