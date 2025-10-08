Katalog firm
CVS Health
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Inżynier Uczenia Maszynowego

CVS Health Inżynier Uczenia Maszynowego Pensje

Wynagrodzenie Inżynier Uczenia Maszynowego in United States w CVS Health wynosi od $138K year dla L2 do $192K year dla L3. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $138K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w CVS Health. Ostatnia aktualizacja: 10/8/2025

Średnie Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje ()
Premia
L1
Software Engineer(Poziom początkujący)
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Senior Software Engineer I
$138K
$125K
$0
$12.5K
L3
Senior Software Engineer II
$192K
$168K
$0
$24K
L4
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Jakie są poziomy kariery w CVS Health?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Uczenia Maszynowego w CVS Health in United States wynosi rocznie $211,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w CVS Health dla stanowiska Inżynier Uczenia Maszynowego in United States wynosi $137,500.

Inne zasoby