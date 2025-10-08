Wynagrodzenie Projektant UX in United States w CVS Health wynosi od $120K year dla Product Designer do $140K year dla Senior Product Designer II. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $145K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w CVS Health. Ostatnia aktualizacja: 10/8/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje ()
Premia
Product Designer
$120K
$120K
$0
$0
Senior Product Designer I
$139K
$133K
$0
$6.3K
Senior Product Designer II
$140K
$127K
$0
$13.8K
Lead Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***