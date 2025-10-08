Katalog firm
CVS Health
CVS Health Health Informatics Pensje w New York City Area

Wynagrodzenie Health Informatics in New York City Area w CVS Health wynosi od $141K year dla Data Scientist do $282K year dla Lead Director. Medianna pakietu rekompensaty in New York City Area year wynosi w sumie $165K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w CVS Health. Ostatnia aktualizacja: 10/8/2025

Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje ()
Premia
Data Scientist
$141K
$130K
$0
$11.3K
Senior Data Scientist I
$181K
$169K
$0
$11.8K
Senior Data Scientist II
$165K
$158K
$0
$7.5K
Lead Data Scientist
$210K
$186K
$4.4K
$18.8K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Health Informatics w CVS Health in New York City Area wynosi rocznie $282,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w CVS Health dla stanowiska Health Informatics in New York City Area wynosi $172,500.

Inne zasoby