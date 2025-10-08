Wynagrodzenie Health Informatics in Greater Boston Area w CVS Health wynosi od $134K year dla Data Scientist do $217K year dla Lead Data Scientist. Medianna pakietu rekompensaty in Greater Boston Area year wynosi w sumie $202K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w CVS Health. Ostatnia aktualizacja: 10/8/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje ()
Premia
Data Scientist
$134K
$126K
$0
$8K
Senior Data Scientist I
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Data Scientist II
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Data Scientist
$217K
$188K
$12.5K
$16.5K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
