Cvent
Cvent Inżynier Oprogramowania Full-Stack Pensje w Northern Virginia Washington DC

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania Full-Stack in Northern Virginia Washington DC w Cvent wynosi od $106K year dla Software Engineer I do $157K year dla Lead Software Engineer. Medianna pakietu rekompensaty in Northern Virginia Washington DC year wynosi w sumie $108K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Cvent. Ostatnia aktualizacja: 10/7/2025

Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje ()
Premia
Software Engineer I
(Poziom początkujący)
$106K
$101K
$0
$5.4K
Software Engineer II
$121K
$113K
$0
$7.8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$157K
$150K
$0
$7.3K
Jakie są poziomy kariery w Cvent?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania Full-Stack w Cvent in Northern Virginia Washington DC wynosi rocznie $164,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Cvent dla stanowiska Inżynier Oprogramowania Full-Stack in Northern Virginia Washington DC wynosi $109,000.

