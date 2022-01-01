Cushman & Wakefield Wynagrodzenia

Katalog firm
Zakres wynagrodzeń Cushman & Wakefield waha się od $16,850 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Rozwój biznesu na dolnym końcu do $278,600 dla Sprzedaż na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Cushman & Wakefield. Ostatnia aktualizacja: 8/24/2025

$160K

Księgowy
Median $60K
Analityk finansowy
Median $87.2K
Kierownik projektu
Median $80K

Analityk biznesowy
$27.5K
Rozwój biznesu
$16.8K
Analityk danych
$75.2K
Naukowiec danych
$118K
Prawnik
$239K
Marketing
$92K
Inżynier MEP
$128K
Zarządca nieruchomości
$122K
Sprzedaż
$279K
Inżynier oprogramowania
$186K
Kierownik programu technicznego
$143K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Cushman & Wakefield to Sprzedaż at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $278,600. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Cushman & Wakefield wynosi $104,819.

