Wynagrodzenie Inżynier Niezawodności Witryny in United States w Cruise wynosi od $222K year dla L3 do $524K year dla L6. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $365K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Cruise. Ostatnia aktualizacja: 10/7/2025

Średnie Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje ()
Premia
L3
Software Engineer(Poziom początkujący)
$222K
$138K
$55K
$28.8K
L4
Senior Software Engineer I
$290K
$173K
$86.5K
$31K
L5
Senior Software Engineer II
$352K
$195K
$127K
$29.7K
L6
Staff Software Engineer
$524K
$249K
$201K
$73.9K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Cruise, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)

Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Niezawodności Witryny w Cruise in United States wynosi rocznie $524,309. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Cruise dla stanowiska Inżynier Niezawodności Witryny in United States wynosi $308,100.

Inne zasoby