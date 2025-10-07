Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania Full-Stack in San Francisco Bay Area w Cruise wynosi od $219K year dla L3 do $603K year dla L6. Medianna pakietu rekompensaty in San Francisco Bay Area year wynosi w sumie $294K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Cruise. Ostatnia aktualizacja: 10/7/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje ()
Premia
L3
$219K
$147K
$50.7K
$21.1K
L4
$327K
$190K
$75.4K
$61K
L5
$476K
$221K
$210K
$44.6K
L6
$603K
$250K
$284K
$69.3K
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Cruise, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)
Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.