Cruise
  • Pensje
  • Analityk Danych
  • L6

Analityk Danych Poziom

L6

Poziomy w Cruise

  1. L3Data Scientist
  2. L4Senior Data Scientist I
  3. L5Senior Data Scientist II
    4. Pokaż 3 Więcej poziomów
Średnia Rocznie Całkowite wynagrodzenie
$545,000
Wynagrodzenie podstawowe
$252,333
Akcje ()
$229,000
Premia
$63,667
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnowsze zgłoszenia wynagrodzeń
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
