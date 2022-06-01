Katalog firm
Critical Mass
Critical Mass Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Critical Mass wynosi od $20,895 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Danych na dolnym końcu do $167,160 dla Rekruter na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Critical Mass. Ostatnia aktualizacja: 9/3/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $50.8K
Marketing
Median $68K
Projektant Produktu
Median $69.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Analityk Biznesowy
$44.1K
Menedżer Analityki Danych
$162K
Analityk Danych
$20.9K
Rekruter
$167K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$87.4K
Najczęściej zadawane pytania

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Critical Mass je Rekruter at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $167,160. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Critical Mass je $68,717.

