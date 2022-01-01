Katalog firm
Criteo Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Criteo wynosi od $44,704 całkowitej rekompensaty rocznie dla Menedżer Projektu na dolnym końcu do $686,000 dla Rozwój Biznesu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Criteo. Ostatnia aktualizacja: 9/3/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
L2 $65.7K
L3 $83.1K
L4 $109K
L5 $157K

Inżynier Uczenia Maszynowego

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Niezawodności Witryny

Naukowiec Badawczy

Badacz AI

Analityk Danych
L2 $71.2K
L3 $73.2K
Menedżer Produktu
Median $92.8K

Sprzedaż
Median $139K
Rozwój Biznesu
$686K
Obsługa Klienta
$57.6K
Sukces Klienta
$76.4K
Analityk Danych
$56.2K
Zasoby Ludzkie
$203K
Technolog Informacyjny (IT)
$96.2K
Konsultant Zarządzania
$92.5K
Marketing
$182K
Menedżer Programu
$170K
Menedżer Projektu
$44.7K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$159K
Architekt Rozwiązań
$110K
Technical Account Manager
$76.6K
Menedżer Programu Technicznego
$116K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Criteo jest Rozwój Biznesu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $686,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Criteo wynosi $94,505.

