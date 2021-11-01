Katalog firm
CrimsonLogic
CrimsonLogic Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń CrimsonLogic waha się od $57,900 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Analityk danych na dolnym końcu do $77,723 dla Menedżer produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy CrimsonLogic.

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $62.8K

Inżynier oprogramowania full-stack

Analityk danych
$57.9K
Menedżer produktu
$77.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v CrimsonLogic je Menedżer produktu at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $77,723. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v CrimsonLogic je $62,819.

