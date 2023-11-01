Katalog firm
Crimson Education
Crimson Education Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Crimson Education waha się od $49,750 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Kierownik projektu na dolnym końcu do $298,500 dla Bankier inwestycyjny na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Crimson Education. Ostatnia aktualizacja: 8/24/2025

$160K

Analityk biznesowy
$54.8K
Rozwój biznesu
$65.7K
Bankier inwestycyjny
$299K

Konsultant zarządzania
$66.7K
Kierownik projektu
$49.8K
Specjalista ds. dokumentacji technicznej
$73.2K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Crimson Education to Bankier inwestycyjny at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $298,500. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Crimson Education wynosi $66,168.

