CRIF Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń CRIF waha się od $5,886 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Menedżer produktu na dolnym końcu do $47,773 dla Naukowiec danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy CRIF. Ostatnia aktualizacja: 8/21/2025

$160K

Rozwój biznesu
$47.7K
Naukowiec danych
$47.8K
Menedżer produktu
$5.9K

Sprzedaż
$46.4K
Inżynier oprogramowania
$29.8K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w CRIF to Naukowiec danych at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $47,773. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w CRIF wynosi $46,388.

Inne zasoby