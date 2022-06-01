Cricut Wynagrodzenia

Katalog firm
Wynagrodzenie w Cricut wynosi od $109,450 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Danych na dolnym końcu do $266,325 dla Menedżer Analityki Danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Cricut. Ostatnia aktualizacja: 9/3/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $150K
Analityk Danych
$109K
Menedżer Analityki Danych
$266K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analityk Danych
$118K
Marketing
$115K
Projektant Produktu
$141K
Menedżer Produktu
$190K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Cricut jest Menedżer Analityki Danych at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $266,325. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Cricut wynosi $141,290.

