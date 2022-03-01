Katalog firm
Crexi
Crexi Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Crexi wynosi od $100,500 całkowitej rekompensaty rocznie dla Sprzedaż na dolnym końcu do $1,283,908 dla Menedżer Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Crexi. Ostatnia aktualizacja: 9/3/2025

$160K

Analityk Danych
$118K
Projektant Produktu
$167K
Menedżer Produktu
$1.28M

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

55 23
55 23
Sprzedaż
$101K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$221K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Crexi jest Menedżer Produktu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $1,283,908. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Crexi wynosi $167,160.

