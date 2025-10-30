Katalog firm
Cresta
Cresta Rekruter Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Rekruter in Canada w Cresta wynosi CA$396K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Cresta. Ostatnia aktualizacja: 10/30/2025

Mediana Pakietu
company icon
Cresta
Recruiter
Toronto, ON, Canada
Łącznie rocznie
CA$396K
Poziom
L3
Podstawa
CA$146K
Stock (/yr)
CA$250K
Premia
CA$0
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
10 Lata
Jakie są poziomy kariery w Cresta?
Block logo
+CA$80.4K
Robinhood logo
+CA$123K
Stripe logo
+CA$27.7K
Datadog logo
+CA$48.5K
Verily logo
+CA$30.5K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Cresta, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Rekruter w Cresta in Canada wynosi rocznie CA$406,298. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Cresta dla stanowiska Rekruter in Canada wynosi CA$395,824.

