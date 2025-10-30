Katalog firm
Cresta
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Inżynier Promptów

  • Wszystkie pensje Inżynier Promptów

Cresta Inżynier Promptów Pensje

Średnia całkowita rekompensata Inżynier Promptów in United States w Cresta wynosi od $59.5K do $84.9K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Cresta. Ostatnia aktualizacja: 10/30/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$68.2K - $79.9K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$59.5K$68.2K$79.9K$84.9K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 3 więcej Inżynier Promptów zgłoszeń w Cresta aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

💰 Zobacz wszystkie Wynagrodzenia

💪 Dodaj dane Twoje wynagrodzenie

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Cresta, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Inżynier Promptów oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Promptów w Cresta in United States wynosi rocznie $84,942. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Cresta dla stanowiska Inżynier Promptów in United States wynosi $59,532.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Cresta

Powiązane firmy

  • Sure
  • Mozilla
  • Nylas
  • Collective Health
  • Zenefits
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby