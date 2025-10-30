Katalog firm
Credit Sesame
Credit Sesame Inwestor Kapitału Podwyższonego Ryzyka Pensje

Średnia całkowita rekompensata Inwestor Kapitału Podwyższonego Ryzyka in United States w Credit Sesame wynosi od $143K do $196K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Credit Sesame. Ostatnia aktualizacja: 10/30/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$155K - $184K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$143K$155K$184K$196K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Credit Sesame?

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inwestor Kapitału Podwyższonego Ryzyka w Credit Sesame in United States wynosi rocznie $195,500. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Credit Sesame dla stanowiska Inwestor Kapitału Podwyższonego Ryzyka in United States wynosi $142,800.

