Credit Agricole
Credit Agricole Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Credit Agricole wynosi od $30,815 całkowitej rekompensaty rocznie dla Sprzedaż na dolnym końcu do $191,100 dla Bankier Inwestycyjny na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Credit Agricole. Ostatnia aktualizacja: 9/12/2025

$160K

Analityk Danych
Median $70.1K
Inżynier Oprogramowania
Median $44.9K
Analityk Biznesowy
$45.5K

Rozwój Biznesu
$40.4K
Zasoby Ludzkie
$35.7K
Technolog Informacyjny (IT)
$180K
Bankier Inwestycyjny
$191K
Prawny
$79.5K
Menedżer Produktu
$127K
Menedżer Projektu
$62.5K
Sprzedaż
$30.8K
Architekt Rozwiązań
$47.2K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Credit Agricole jest Bankier Inwestycyjny at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $191,100. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Credit Agricole wynosi $54,842.

Inne zasoby