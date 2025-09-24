Katalog firm
CosmoLex
Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in United States w CosmoLex wynosi $166K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w CosmoLex. Ostatnia aktualizacja: 9/24/2025

Mediana Pakietu
company icon
CosmoLex
Technical Lead
Raleigh-Durham
Łącznie rocznie
$166K
Poziom
-
Podstawa
$150K
Stock (/yr)
$0
Premia
$16K
Lata w firmie
4 Lata
Lata doświadczenia
14 Lata
Jakie są poziomy kariery w CosmoLex?

$160K

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w CosmoLex in United States wynosi rocznie $175,024. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w CosmoLex dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in United States wynosi $165,909.

