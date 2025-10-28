Katalog firm
Średnia całkowita rekompensata Projektant Produktu in Argentina w Contract Services wynosi od ARS 39.94M do ARS 54.51M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Contract Services. Ostatnia aktualizacja: 10/28/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

ARS 42.76M - ARS 51.69M
Argentina
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
ARS 39.94MARS 42.76MARS 51.69MARS 54.51M
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Contract Services?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Projektant Produktu w Contract Services in Argentina wynosi rocznie ARS 54,507,699. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Contract Services dla stanowiska Projektant Produktu in Argentina wynosi ARS 39,940,987.

