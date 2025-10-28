Katalog firm
Continental
  • Pensje
  • Menedżer Produktu

  • Wszystkie pensje Menedżer Produktu

Continental Menedżer Produktu Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Menedżer Produktu in Germany w Continental wynosi €78.1K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Continental. Ostatnia aktualizacja: 10/28/2025

Mediana Pakietu
company icon
Continental
Product Manager
Hannover, NI, Germany
Łącznie rocznie
€78.1K
Poziom
E13
Podstawa
€76.8K
Stock (/yr)
€0
Premia
€1.3K
Lata w firmie
5 Lata
Lata doświadczenia
8 Lata
Jakie są poziomy kariery w Continental?
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.2K
Stripe logo
+€17.3K
Datadog logo
+€30.3K
Verily logo
+€19.1K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Wynagrodzenia stażowe

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Produktu w Continental in Germany wynosi rocznie €104,214. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Continental dla stanowiska Menedżer Produktu in Germany wynosi €76,777.

