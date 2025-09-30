Wynagrodzenie Menedżer Inżynierii Oprogramowania in Greater Denver And Boulder Area w Comcast wynosi od $206K year dla L4 do $278K year dla L8. Medianna pakietu rekompensaty in Greater Denver And Boulder Area year wynosi w sumie $265K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Comcast. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L4
$206K
$153K
$34.7K
$17.9K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$248K
$183K
$37.5K
$27.5K
L7
$243K
$198K
$6K
$39.5K
15%
ROK 1
15%
ROK 2
15%
ROK 3
15%
ROK 4
40%
ROK 5
W Comcast, RSU + Options podlegają 5-letniemu harmonogramowi uprawnień:
15% uprawnia w 1st-ROK (15.00% rocznie)
15% uprawnia w 2nd-ROK (15.00% rocznie)
15% uprawnia w 3rd-ROK (15.00% rocznie)
15% uprawnia w 4th-ROK (15.00% rocznie)
40% uprawnia w 5th-ROK (40.00% rocznie)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Comcast, RSU + Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)