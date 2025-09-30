Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Philadelphia Area w Comcast wynosi od $89.6K year dla I do $361K year dla Distinguished Engineer. Medianna pakietu rekompensaty in Philadelphia Area year wynosi w sumie $153K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Comcast. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Engineer 1
$89.6K
$86.7K
$1.6K
$1.3K
Engineer 2
$119K
$108K
$7.5K
$3.3K
Engineer 3
$150K
$123K
$12.7K
$14.1K
Senior Engineer
$169K
$142K
$18.3K
$9K
15%
ROK 1
15%
ROK 2
15%
ROK 3
15%
ROK 4
40%
ROK 5
W Comcast, RSU + Options podlegają 5-letniemu harmonogramowi uprawnień:
15% uprawnia w 1st-ROK (15.00% rocznie)
15% uprawnia w 2nd-ROK (15.00% rocznie)
15% uprawnia w 3rd-ROK (15.00% rocznie)
15% uprawnia w 4th-ROK (15.00% rocznie)
40% uprawnia w 5th-ROK (40.00% rocznie)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Comcast, RSU + Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)
